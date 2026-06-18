PS4- og Xbox One- Grand Theft Auto V -spillere får gratis oppgradering til neste generasjon før et nytt ran i juli

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Med utsikt over de idylliske Pacific Bluffs, som rommer flere uvurderlige kunstverk, ligger Kortz Center. Det er et utsøkt galleri som huser verk av internasjonalt anerkjente kunstnere, men snart vil veggene stå nesten tomme, for det er på tide for oss å stjele alle de vakre maleriene på Kortz Center.

«The Kortz Center Heist» er et nytt ran i flere etapper som kommer til Grand Theft Auto Online i juli. For å få tilgang til ranet, ifølge Rockstars Newswire, må du først legge til «Art Studio» i eiendommen din. Eller, hvis du ikke har en herskapshus-eiendom ennå, må du skaffe deg en. Derfra vil du kunne rekognosere galleriet før du bestemmer deg for hvordan du skal komme deg inn, for så til slutt å infiltrere det og sikre deg det dyrebare byttet.

Som forberedelse til ranet gir Rockstar alle som eier de digitale PS4- og Xbox One-versjonene av « Grand Theft Auto V » og «GTA Online» en gratis oppgradering til PS5- og Xbox Series X/S-versjonene. I ukene frem til «Kortz Center Heist» vil det dessuten være spesielle arrangementer, kontantbelønninger (GTA-kontanter, altså) og muligheter til å sikre seg sjeldne skatter.