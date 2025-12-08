PS5 dominerte Black Friday 2025, og fikk 62% markedsandel

HQ

I Storbritannia ser det ut til at Black Friday hadde en klar vinner når det gjelder konsollsalg. Mens det totale salget var bedre enn Black Friday 2024, med en omsetningsøkning på 14 % og en økning i antall solgte enheter på 7 %, var det Sony som var den største driveren bak denne statistikken.

Som rapportert av The Game Business med data levert av Nielsen, hadde PS5 62% av konsollmarkedsandelen i løpet av uken Black Friday. Enhetssalget økte med 16% for PS5, hovedsakelig takket være de store prisfallene fra Sony for shoppingbegivenheten. Gjennomsnittsprisen på en PS5 var £340, og PS5 Pro falt til en rekordlav pris på £586.

Xbox sto for 10 % av markedet, med et gjennomsnittlig prisfall på rundt 8 %, og Nintendo tok hjem en andel på 23 % av markedet. Dette kan virke lavt med tanke på at det var en ny konsollansering i år, men Nintendo senket egentlig ikke prisen på Switch 2, noe som kan forklare hvorfor ingen hadde det travelt med å kjøpe den på Black Friday.

Salget av tilbehør gikk derimot ganske kraftig ned sammenlignet med i fjor. Salget av spillhodesett gikk ned med hele 28 %, og salget av kontrollere falt med 27 %.

