PS5-filstørrelse og lanseringsversjon avslørt for Silent Hill f

I september begynner skrekksesongen for noen lenge før Halloween truer i horisonten, da Silent Hill f, den nye delen i Konamis serie, denne gangen utviklet av Neobards Entertaiment, kommer på PC og PlayStation 5 den 25. september. Vi har allerede testet det på Gamescom, og inntrykkene våre vitner om at det har potensial til å glede både mangeårige fans av serien og nykommere.

Nå har PlayStation Game Size-kontoen publisert et innlegg som avslører både versjonen av Silent Hill f som kommer ved lansering (versjon 1 001 000, hvis det ikke er noen oppdatering før utgivelsen), samt hvor mye plass spillet tar opp når det er installert på PS5. Det må sies at selv med sin kraftige grafikk ser det ut som et ganske godt optimalisert spill, ettersom nedlastingsfilen bare "veier" 36,637 GB.

Er Silent Hill f en av de titlene du ser mest frem til denne måneden?