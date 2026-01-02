PS5 jailbreaking kan være rett rundt hjørnet når ROM-nøkler lekker

HQ

Det ser ut til at PlayStation 5 ROM-tastene har blitt lekket. Hvis dette ikke umiddelbart utløser noen alarmklokker, er disse nøklene det mest beskyttede laget av konsollens sikkerhet, og er knyttet spesifikt til maskinvaren til PS5.

Som rapportert av TheCyberSecGuru, er ROM-nøkler "hardware root of trust", noe som betyr at de ikke kan endres via en programvareoppdatering, og når folk først har tilgang til dem, er det utrolig vanskelig å ta det tilbake. Nye ROM-nøkler kan legges til en ny versjon av PS5-maskinvaren via AMD APU-er, men dette vil bety at alle PS5-er som er solgt frem til dette punktet fortsatt vil kunne utnyttes, noe som fører til et lignende scenario som det vi så med PS3, der moddable versjoner av konsollen gikk for en ekstra kostnad via brukte selgere.

Egendefinerte bootloadere, Linux-støtte og jailbreaking ser ut til å kunne være på menyen snart, noe som gir grunn til bekymring for sikkerheten til PS5-konsollene. Dette betyr ikke at du snart vil kunne finne modifiserte PS5-er ute i naturen, men det er et stort skritt mot den fremtiden. Hvis du er noen som liker å seile de syv hav som det var, vil du sannsynligvis finne dette gode nyheter, men hvis du er mer av en tradisjonalist, kan dette være litt av en bekymring.