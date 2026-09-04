PS5 og « Xbox Series X/S» opplevde en økning på 33 % i Storbritannia etter at spillopplevelsen fra « Grand Theft Auto VI ble avslørt

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Akkurat når du begynner å komme ned på jorden igjen og skyver den enorme stjernestatusen til « Grand Theft Auto VI til baksiden av hodet, dukker det opp en ny nyhet som får deg til å innse hvor stor tiltrekningskraft dette kommende spillet har.

Etter at Netflix avslørte spillopplevelsen forrige uke – noe som ga strømmetjenesten over 30 millioner visninger i løpet av den første uken – har The Game Business nå rapportert at konsollsalgene i Storbritannia har opplevd en massiv økning. Nærmere bestemt snakker vi om PS5 og Xbox Series X/S, som økte med henholdsvis 33 % og 34 %, noe som viser at fansen forbereder seg på den forestående lanseringen av dette gigantiske prosjektet.

Det skal sies at den siste uken var en strålende uke for konsollsalg generelt, men når det gjelder Nintendo Switch 2, skyldtes ikke økningen i salget GTA VI. Switch 2 opplevde snarere en salgsøkning på en tredjedel, ettersom fans benyttet seg av prisen før prisøkningen på konsollen.

Selv om vi sannsynligvis kan forvente at konsollsalget vil fortsette å dra nytte av den forestående lanseringen av GTA VI i november, bør det også nevnes at i Storbritannia er maskinvaresalget per i dag fortsatt ned 14,4 % sammenlignet med samme periode i fjor, og det er kun Xbox Series X/S som opplever en økning (opp 3,1 %).

Har du nylig kjøpt deg en konsoll for å gjøre deg klar for « Grand Theft Auto VI?