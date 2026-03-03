PS5 Pro blir forbedret med ny teknologi i mars - Resident Evil Requiem er først ute med den

HQ

Project Amethyst, som vi tidligere har rapportert om, innebærer et dyptgående samarbeid mellom AMD og Sony, der PlayStation 5 Pro for øyeblikket bruker en konsolleksklusiv AI-basert teknologi kalt PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).

Teknologien er i hovedsak basert på AMDs FSR, som kan sammenlignes med og konkurrerer med Nvidias tilsvarende DLSS. Målet er å optimalisere og tilby høyere oppløsning, bedre anti-aliasing, mer raytracing og mer stabile bildeoppdateringer - uten at det kreves nye komponenter. PC-markedet krever generelt avanserte grafikkort, og her har teknologien gjentatte ganger vist hvor kraftig den kan være når det gjelder ytelsesgevinster.

Best før-datoen på Sonys dyrere spillkonsoll vil snart bli forlenget gjennom en systemoppdatering, nærmere bestemt i mars, når Sony og AMD er klare til å lansere sin oppdaterte algoritme basert på AMD FSR 4.0, noe som gir den dyrere Pro-konsollen en mer definert fjær i hatten. Alle spill som er optimalisert for PS5 Pro vil etter hvert dra nytte av dette, men det nylig utgitte Resident Evil Requiem vil være det første spillet som kjører teknologien live. Du kan se hvordan dette ser ut i praksis i sammenligningen nedenfor.

PSSR i dag.