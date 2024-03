PS5 Pro skal visst fortsatt lanseres høsten 2024 og være tre ganger raskere

HQ

Det er ett år siden Tom Henderson fra Insider Gaming hevdet at Sony planla å lansere en PlayStation 5 Pro i slutten av 2024, og nesten åtte måneder siden han tilsynelatende lekket noen av spesifikasjonene til mellomgenerasjonskonsollen. Nå er det bare noen dager til Game Developers Conference starter, et arrangement som er kjent for å ha lekket flere konsollplaner opp gjennom årene, så det var bare et tidsspørsmål før flere detaljer om PS5 Pro ble kjent. Det viser seg at tiden er inne nå.

Henderson bekrefter at de detaljerte PS5 Pro-spesifikasjonene som Moore's Law is Dead rapporterte om er ekte, noe som betyr at PlayStation 5 Pro vil ha rundt 33,5 teraflops (PS5 har 10,28 teraflops), kan gjengi detaljer 45 % raskere enn originalen, har akselerert ray-tracing og noen andre ganske imponerende oppgraderinger.

Disse tallene forteller imidlertid ikke hele historien, for mellomgenerasjonsoppgraderingen hevdes også å bruke den patenterte PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling - i bunn og grunn Sonys svar på AMDs FSR og Nvidias DLSS - noe som ifølge dokumentene som er delt med utviklere kan gjøre det mulig å oppskalere spill til 8K-oppløsning i fremtiden. Prikken over i-en er en AI-akselerator (som støtter 300 TOPS med 8-biters beregninger / 67 TFLOPS med 16-biters flyttall) og en tilpasset maskinlæringsarkitektur som vil gjøre spillene enda penere.

Vi må sannsynligvis ikke vente altfor lenge på en offisiell avduking av PS5 Pro fra Sony, ettersom konsollen fortsatt planelgges å lanseres mot slutten av 2024. At PlayStation Studios ikke lanserer noen nye spill i sine største spillserier før april 2025 kan føre til en utsettelse, men vi får se om Sony vil unngå å ta opp kampen med oppfølgeren til Nintendo Switch.

Hva må PS5 Pro tilby for å gjøre deg interessert?