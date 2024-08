PS5 Pro var en "åpen hemmelighet" på Gamescom

HQ

Selv om Sony ennå ikke har kommet med en offisiell kunngjøring om PlayStation 5 Pro, forventes de fortsatt å gjøre det i løpet av de neste månedene. Og hvordan vet vi dette? Vel, fordi det angivelig har vært mange utviklere som har snakket om konsollen under Gamescom-messen som fant sted i forrige uke.

WCCFTech sier at de snakket med minst én utvikler som ikke bare visste om den, men som kjente spesifikasjonene, og Italian Multiplayer snakket også med flere som aktivt visste om plattformen.

Alt tyder på at store og små studioer har fått tilgang til devkits, og at vi ikke trenger å vente veldig lenge på både avsløring og lansering. Nøyaktig når det blir er ukjent, men WCCFTech påpeker at en avduking i september og en lansering i november virker sannsynlig. De oppsummerer også alle de lekkede spesifikasjonene som følger: