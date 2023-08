PS5-betaen tester en flott tilgjengelighetsfunksjon

HQ

Sony har annonsert den siste betaversjonen av PlayStation 5, og denne testfasen skal gi inviterte deltakere muligheten til å prøve ut en rekke nye funksjoner som forhåpentligvis etter hvert vil bli tilgjengelig for alle PS5-brukere over hele verden.

Testen kommer til å by på en ny tilgjengelighetsfunksjon som gjør det mulig for spillerne å bruke en ekstra kontroller som hjelp, slik at du kan hjelpe noen med å navigere i en utfordrende del av spillet uten å måtte ta kontrolleren fra hovedspilleren.

I tillegg vil det også være mulig å slå av haptisk tilbakemelding når du blar gjennom PS5-menyene. Sony vil også endelig støtte Dolby Atmos-aktiverte lydenheter, noe som innebærer at Tempest 3D-lydmotoren gjengis slik at den passer til Atmos-enheter som er i bruk.

Når det gjelder oppdaterte sosiale funksjoner, kan du forvente deg en oppdatering av brukergrensesnittet Party, en forhåndsvisning av delingsskjermen, muligheten til enklere å bli med i en venns spill og en mer sømløs måte å finne ut hvor mange turneringer du har deltatt i. Emoji-reaksjoner i meldinger blir også lagt til.

Endelig er spillsøkingen forbedret, og det samme gjelder Game Help Cards. Du kan nå slå av PS5-pipelyden, og for at det skal bli enklere å finne frem i alle disse nyhetene, er fanen Discover Tips utvidet. Konsollene støtter nå opptil 8 TB SSD, forutsatt at det er en SSD som støttes i utgangspunktet.