PS5-fastvareoppdatering legger til Discord-funksjonalitet

Det suger å ikke kunne chatte med vennene dine hvis du ikke har tilgang til de samme plattformene. Heldigvis har PlayStation endelig brakt Discord-funksjonalitet til PS5 i konsollens siste firmwareoppdatering.

1.1 GB-oppdateringen gjør imidlertid mye mer enn bare å legge til Discord-funksjonalitet til PlayStation. Som skissert i et PlayStation-blogginnlegg, vil det nå også tillate VRR for 1440p-skjermer, noe som skal jevne ut hakking i bildet. Spillhuber har også blitt utvidet til å inkludere timene brukt på et spill, total fremdriftsprosent og en Venner som spiller-seksjon som lar deg se hvem andre som eier et spill.

Videre kan du nå bruke talekommandoer til å lagre videoklipp av spill, men dette blir bare prøvd i Storbritannia og USA.

Sjekk ut hele lappenotatene nedenfor:



1440p-videoutgangen er utvidet på PS5.



VRR (variabel oppdateringsfrekvens) støttes nå for 1440p-oppløsning.



Flere moduser og HDMI-enheter støttes nå. For å sjekke om HDMI-enheten din støtter dette, gå til Innstillinger > skjerm og video- > videoutgang > Test 1440p-utgang.



Du kan nå overføre data mellom PS5-konsoller.



Du kan enkelt overføre alle PS5-dataene dine til en annen PS5. Denne prosessen fjerner eller endrer ikke dataene dine på den opprinnelige PS5-konsollen.



Du kan nå bli med i Discord-talechatter på PS5.



Koble Discord-kontoen din til PlayStation Network-kontoen din. Bruk Discord-appen på mobilenheten eller datamaskinen din for å få en Discord-stemmechat på PS5. Du kan også la Discord-vennene dine se når du er online og hva du spiller.



Talekommando støtter nå bruk av stemmen din til å lagre videoklipp av spillingen din.



Si «Hei PlayStation, fang det opp!» for å lagre et videoklipp av den nylige spillingen. Standardvarigheten som lagres, er basert på innstillingene dine.



Du kan også lagre en bestemt varighet av spillingen din, fra 15 sekunder til 60 minutter. Hvis du for eksempel vil spare 5 minutter, sier du «Hei PlayStation, ta bilde av de siste 5 minuttene».



Si "Hei PlayStation, start opptak" for å starte et nytt spillopptak manuelt. Du kan deretter si "Hei PlayStation, stopp opptaket" for å avslutte opptaket og lagre videoklippet.



For øyeblikket er talekommando (forhåndsversjon) bare tilgjengelig på engelsk for spillere med kontoer for PlayStation Network i USA og Storbritannia.







Andre oppdaterte funksjoner

Følgende forbedringer er gjort i skjermleserfunksjonen:



Skjermleseren gir nå mer detaljert veiledning når du navigerer konsollen. Den vil nå fortelle deg hvilken retning du kan flytte fra den valgte komponenten, samt din nåværende posisjon i en komponent med flere elementer.



Når du bruker skjermleseren i nettleseren, ser du nå kantlinjer rundt delen som leses høyt.



Skjermleseren ble oppdatert for å lese høyt bestemte nøkkelord riktig.



Følgende funksjoner er lagt til i spillhuber:



Hvert spill vil ha en tidtaker på spillhuben som sporer den totale tiden som spilles.



Spillfremgang vises også for spill som har et minimum antall historieaktiviteter.



En Venner som spiller-flis er lagt til.



Du kan se hvilke av vennene dine som eier spillet, og hvem som er pålogget for øyeblikket.



Ved å velge flisen kan du se hva vennene dine gjør, og du kan også få tilgang til vennenes profil der du får flere samhandlingsalternativer.



Troféflisen er flyttet og oppdatert slik at den er enklere å få tilgang til og viser troféfremdriften din.



Konkurrerende flerspillerkort kan vises i fullskjerm. Ved å velge Start aktivitet blir du tatt rett til den kampen. Den fremtredende plasseringen og størrelsen på kortet gjør det til et enkelt alternativ for flerspiller.







Følgende oppdatering er gjort i krysspillingsfunksjonen:

I spilløktkort av kryssspillspill kan du nå se medlemmene som spiller på andre plattformer.

Følgende funksjoner er lagt til i Game Base:

Du kan nå sende en forespørsel om Del skjerm eller begynne å dele skjermen din med en venn, direkte fra profilen deres.

Velg Del skjerm-ikonet på vennens profil.

Du kan også sende en forespørsel om delt skjerm til vennen din fra PlayStation App.

På talechatkortet vises et ikon som kan bli med for partymedlemmer som spiller et spill du kan bli med i. Du kan bli med i spillet direkte ved å velge spilleren og deretter velge Bli med i spill fra menyen.

Venner som er aktive på PlayStation App, vises nå som online på vennelisten din.

Vi har gjort følgende forbedringer i spillbiblioteket:

Du kan bestemme standard sorteringsrekkefølge for spill i spilllister.

Bruk filtre i biblioteket ditt for enkelt å finne PS VR- og PS VR2-kompatible spill.

Følgende innstillinger er lagt til i forhåndsinnstillinger for spill:

Du kan angi innstillingene dine for å administrere hvem som kan bli med, og hvem som kan invitere andre spillere til flerspillerøkter du har opprettet for støttede spill. Gå til Innstillinger > lagrede data og spill-/appinnstillinger > forhåndsinnstillinger for spill > flerspillerøkter online, og velg innstillingene dine i Hvem kan bli med og hvem som kan invitere.

Når du laster ned eller installerer et spill, er måten de lagrede dataene kontrolleres på, endret.

Hvis det er et PS4-spill og du ikke har lagret data i konsolllagring, blir du nå varslet om PS4-lagrede data er tilgjengelig i skylagring.

Hvis det er et PS5-spill som kan bruke PS4-lagrede data, og du ikke har lagret data i konsolllagring, blir du nå varslet hvis PS4-lagrede data er tilgjengelige i skylagring.

For å laste ned lagrede data fra skylagring, trykk på PS-knappen for å utvide varselet og velg deretter Last ned PS4 Saved Data.

Du kan nå velge hvilke Media Gallery-filer som skal lastes opp manuelt til Captures på PlayStation App. Eksisterende retningslinjer for innhold gjelder fortsatt.

Følgende endringer er gjort på skjermtastaturet:



Når du begynner å skrive inn tegn, vises forslag øverst på skjermtastaturet. Hvis du trykker på R1-knappen, i stedet for å skrive inn det første forslaget, vil du nå bare velge det. Hvis du vil angi det valgte forslaget, trykker du X-knappen.



Hvis du ser innlærte forslag som du vil at konsollen skal glemme, kan du slette dem fra alternativmenyen.



(Bare for japansk tastatur) Forslagene som vises når du skriver inn tegn, vises nå med tegn med både halv bredde og full bredde.



Unicode 15.0 emoji kan nå vises.



Tiden som kreves for å utføre integritetskontroller på nedlastede data har blitt kraftig redusert. Denne prosessen gjøres mens kopieringen... -etiketten vises på det nedlastede elementet i kontrollen Nedlastinger/opplastinger i kontrollsenteret.



Måten installerte spill startes på, er endret.



Hvis PS5-systemet har nedlastingsversjonen av et spill du ikke har kjøpt (for eksempel de som andre brukere på PS5 har kjøpt), og hvis du har plateversjonen, kan du nå spille av den installerte nedlastingsversjonen ved å sette inn platen (uten å installere plateversjonen).



På samme måte, hvis du har installert et spill ved hjelp av platen, og du har kjøpt nedlastingsversjonen av spillet, kan du nå spille den installerte plateversjonen av spillet uten å sette inn platen.



Hintsystemet er utvidet til å vise en liste over mål hvis spillet gir dem. Velg en målsetting for å se et mer detaljert video- eller teksthint.



Du kan nå se og administrere de autoriserte appene dine i Innstillinger.



Autoriserte apper er tredjepartsapper og -tjenester som du har koblet kontoen din for PlayStation Network til. Når du bruker en autorisert app, gir du tillatelse til å dele kontodataene dine med den appen.



Hvis du vil se og administrere de autoriserte appene dine, går du til Innstillinger > brukere og kontoer > autoriserte apper.



Vi har oppdatert enhetsprogramvaren for trådløs DualSense-kontroller, trådløs DualSense Edge-kontroller og PlayStation VR2 Sense-kontrollere.



Oppdateringen vil forbedre stabiliteten.



Du kan nå oppdatere programvaren for trådløse DualSense-kontrollere med en trådløs tilkobling.



Hvis du har problemer med å oppdatere enhetsprogramvaren trådløst, kobler du kontrolleren til PS5 ved hjelp av USB-kabelen for å oppdatere den. Du kan oppdatere trådløst for neste oppdatering.



DualSense Edge trådløs kontroller og PlayStation VR2 Sense-kontrollere støtter allerede trådløse oppdateringer for enhetsprogramvaren. Denne oppdateringen er ikke nødvendig for å utføre trådløse oppdateringer for disse kontrollerne.



Følgende problemer er løst:





En feilmelding som ga misvisende informasjon med henvisning til foreldrekontrollbegrensninger ved bruk av nettleseren, ble fikset.



En oppdatering ble gjort for å løse et problem som førte til at noen IPS LCD-skjermer flimrer når VRR (variabel oppdateringsfrekvens) er slått på. Denne oppdateringen kan bidra til å løse dette problemet på disse skjermene.



