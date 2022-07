HQ

En av de mer interessante lanseringstitlene for PlayStation 5 var actioneventyret The Pathless fra utviklerne av Abzû, Giant Squid. Spillet ble også gitt ut på PS4, PC og Apple Arcade, men de andre konsollversjonene lot vente på seg.

Nå har Giant Squic endelig annonsert at The Pathless kommer til Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch. Det skjer "i vinter", så spillet ender med å komme til disse plattformene hele to år etter den opprinnelige lanseringen - en relativt lang konsolleksklusivitet.