PSA: Champions League-finalen mellom PSG og Arsenal sparkes i gang tidligere i morgen, her er grunnen

Paris Saint-Germain og Arsenal møtes i Champions League-finalen 2025/26 lørdag 30. mai på Puskás Aréna i Budapest, og for første gang spilles kampen på ettermiddagen i stedet for på kvelden. Den vanlige avsparkstiden, 21:00 CEST, 20:00 BST, er flyttet frem tre timer, til 18:00 CEST, 17:00 BST.

UEFA kunngjorde dette i august i fjor, og oppga flere grunner, hovedsakelig for å gjøre det mer tilgjengelig og inkluderende, og gi fansen "muligheten til å nyte resten av kvelden med venner og familie, og reflektere over sesongens kamp", sa UEFA-president Aleksander Čeferin. For supportere som skal til stadion, spesielt de med barn, vil det bli enklere å komme seg dit og hjem: bedre offentlig transport og mer sikkerhet på dagtid, mens vertsbyene vil finne det enklere å organisere de tusenvis av supporterne og dra nytte av den økonomiske effekten av feiringen, ettersom de fleste barer og restauranter fortsatt vil være åpne når kampen er over.

Det er den største endringen siden Champions League-finalen ble flyttet fra midt i uken til lørdag (noe som skjedde første gang i 2010). Så hvis du vil se finalen i morgen lørdag, må du huske at den starter klokken 18:00 CEST, 17:00 BST. Hva synes du om denne endringen?