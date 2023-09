PSA: Marvel's Avengers er i salg før den fjernes for alltid

HQ

Marvel's Avengers fra Square Enix ble ikke den suksessen fansen hadde håpet på. Spillet var spekket med mikrotransaksjoner og live service-elementer, og det fikk dårlige kritikker, både hos kritikerne og det generelle publikummet.

Square Enix bestemte seg for at det var på tide å legge det på hylla, og tidligere i år kunngjorde de at spillet ville bli avlistet 30. september. Men hvis du har hatt lyst til å se hva alt oppstyret handler om, kan det være på tide nå.

For øyeblikket er det 90 % avslag på Marvel's Avengers på Steam, samt i PlayStation- og Xbox-butikkene, noe som betyr at det koster 3 pund å kjøpe og beholde på Valves plattform, og nesten like billig på konsoll (rundt 4,50 pund). Det er riktignok verdt å nevne at Xbox-tilbudet kun ser ut til å gjelde Game Pass-abonnenter. For noen er dette rabatt nok til å se om spillet virkelig er så dårlig som folk sier. Hvis du har lyst til å sjekke det ut, bør du imidlertid handle raskt, for det er ikke mye tid igjen før det forsvinner for godt.