PSG beholder ledelsen i Ligue 1, men mister Désiré Doué, som blir båret ut på båre med tårer i øynene

Paris Saint-Germain fortsetter en ujevn rekke i Ligue 1, med den tredje uavgjortkampen på fire kamper, 1-1 mot Lorient (16. av 18 på tabellen), med mål av Nuno Mendes for PSG og Igor Carioca for Lorient to minutter senere, et lag som spilte med fire forsvarsspillere og fem midtbanespillere for å holde stand mot Luis Enriques offensive mannskap.

Paris Saint-Germain, som har vunnet elleve Ligue 1-titler siden 2013, fire på rad siden 2022, er vant til å lede den franske ligaen ... og de leder faktisk, med 21 poeng. De har imidlertid fem lag i hælene: Monaco har 20 poeng, og Marseille, Strasbourg, Lyon og Lens har 19 poeng.

Marseille ville faktisk ledet Ligue 1 nå, hadde det ikke vært for Ousmane Camara for Angers, som utlignet i det 96. minutt i 2-2-kampen mot Marseille, også på onsdag. Til tross for at Marseille ligger to poeng bak, har de overraskende nok bedre målforskjell (13) enn PSG (11).

Désiré Doué blir skadet for PSG

Den verste nyheten for PSG er imidlertid at lagets unge stjerne, Desiré Doué, ble skadet i høyre lår og måtte bæres bort på båre. Den 20 år gamle spissen scoret nylig to mål i 7-2-seieren over Bayer Leverkusen, men blir satt på sidelinjen igjen etter å ha vært ute i flere uker på grunn av en ny skade. Neste uke skal PSG på besøk til Bayern München. Begge ligger på toppen av Champions League-tabellen med 3/3-seire, men det varer ikke så mye lenger...

