PSG byr på Real Madrids stjernespiller på kvinnelaget

Olga Carmona, Real Madrid-spiller siden 2020, vil trolig flytte til Paris Saint-Germain neste år, skriver to nettsteder. Carmona debuterte som proffspiller i sitt hjemland Sevilla, før hun ble med på Real Madrids damelag, som nettopp hadde blitt grunnlagt det året. Hun ble en av bærebjelkene i de første fem årene av Real Madrids kvinnelag, og bidro til at Real ble Spanias nest beste damelag, men fortsatt langt fra FC Barcelonas dominans: kun én Clásico vunnet av atten.

Hun er også kjent for å ha scoret vinnermålet for Spania i FIFA World Cup 2023. Neste år, ifølge den spanske radiostasjonen COPE og det franske nettstedet IRP, vil Carmona imidlertid spille i Frankrike. Ifølge det spanske nettstedet ga den franske klubben henne et tilbud som var mye bedre enn noe beløp som ble tilbudt i Real Madrid. Tilsynelatende har hun allerede signert.

Real Madrids kvinnelag har de første fem årene hatt en konstant fremgang, men har vært troféløse. Laget har aldri nådd en semifinale i Champions League. I mellomtiden har PSG vunnet én liga (2021) og nådd Champions League-finalen to ganger (2015 og 2017).