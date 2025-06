PSG-fansenes nydelige hyllest til Luis Enriques avdøde datter under Champions League-finalen

HQ

Luis Enrique ble hovedpersonen i PSGs Champions League seier. Uten en megastjerne som Messi, Neymar eller Mbappé var det en triumf av kollektivt arbeid, kompromissvilje og taktisk spill, som ble omsatt i en 5-0-seier, den største målmarginen noensinne i en Champions League-finale. Og alt dette er personifisert i treneren, Luis Enrique, som opplevde en magisk og emosjonell kveld, der PSG-fansen hyllet hans avdøde datter Xana.

For ti år siden vant Luis Enrique nok en trippel (liga, cup og mesterskap) med FC Barcelona. Et nydelig bilde fra den kampen var da datteren hans, Xana, viftet med et flagg på banen. Dessverre døde Xana i 2019 på grunn av osteosarkom, en sjelden form for kreft.

Luis Enrique, som hadde på seg en skjorte med en tegning av datteren og logoen til Xana-stiftelsen han grunnla, dedikert til å gi støtte til kreftsyke barn og unge og deres familier, ble rørt da han så en tifo på Allianz Arena i München, som viste en gjenskaping av scenen, med Xana iført PSG-skjorte.

På spørsmål om banneret på pressekonferansen sa Luis Enrique at det var en veldig rørende hyllest, men la til at "Jeg trenger ikke å vinne Champions League eller en kamp for å minnes datteren min. Datteren min er alltid der og støtter familien". Han la til i et intervju med Movistar at han føler datteren sin nærmere "i seier og spesielt i nederlag.

Luis Enrique har alltid uttrykt denne følelsen angående tapet av Xana, men han understreket igjen: "Jeg føler det spesielt når vi taper. Det handler om å fokusere på alle de gode tingene vi opplevde med datteren min, og ta det positive fra det negative. Dette er ikke tiden for å være trist eller emosjonell. Xana vil alltid være med meg og med familien vår. Det handler om å nyte det."