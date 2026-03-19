PSG kan be om utsettelse av en avgjørende kamp i Ligue 1 neste uke

Paris Saint-Germain skal etter planen spille tre svært viktige kamper på seks dager: Etter landslagspausen venter en Ligue 1-kamp mot Toulouse 3. april, og deretter kommer de tunge sakene: Champions League-kvartfinale mot Liverpool onsdag 8. april, ligakamp mot Lens lørdag 11. april og returoppgjøret mot Liverpool tirsdag 14. april.

Kampen mot Lens er spesielt viktig, da den kan være avgjørende for Ligue 1-tittelen, ettersom Lens er den eneste andre kandidaten til tittelen utover de nåværende mesterne. PSG var uheldige fordi de fikk den "korte" utslagsrunden (én dag mindre mellom kampene), og ifølge RMC Sport kan PSG be om utsettelse av ligakampen, noe de allerede har gjort i åttedelsfinalene med kampen mot Nantes, som spilles 22. april.

Foreløpig har de ikke bedt om noe, men på spørsmål om muligheten sa RC Lens at de ville være åpne for å vurdere det og at forespørselen "gir mening", men bare hvis det ikke skader da, ettersom Lens også skal spille en semifinalekamp i Coupe de France 21. april mot Toulouse.

I Ligue 1 er Lens det eneste laget som fortsatt kan konkurrere med PSG om tittelen, selv om det snudde da Lens bare vant én av de fire siste kampene. De ligger nå på andreplass med 56 poeng, bak PSG med 57 poeng, og en kamp i hånden: PSG kan potensielt være fire poeng foran Lens i Ligue 1. Hvis Lens skulle slå PSG 11. april (hvis kampen ikke blir utsatt), kan forspranget bli redusert, og kappløpet vil fortsette...