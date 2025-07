PSG knuser Real Madrid 4-0 og tar seg til finalen i klubb-VM

HQ

Paris Saint-German er den andre finalisten i VM for klubblag etter en 4-0-seier over Real Madrid. Duellen mellom de to siste Champions League-vinnerne var fullstendig ubalansert, og PSG var Real Madrid overlegen på alle måter: 17 skudd, 7 på mål mot bare 11 skudd, 2 på mål, 69 % ballbesittelse og dobbelt så mange fullførte pasninger, 681 mot 306.

To individuelle feil av Raúl Asencio og Rudiger i løpet av de første ti minuttene brøt ned kampen for Madrid, men selv med trøsten av resultatet slapp PSG aldri taket i kampen. Selv i de partiene da Madrid økte presset, manglet de presisjon og var aldri i nærheten av å overgå Donnarummas mål.

PSG knuste Real Madrid 4-0, det samme resultatet som de fikk mot Atlético de Madrid tidligere i turneringen, en knapp måned etter 5-0 mot Inter Milan. Bayern München klarte heller ikke å klø Luis Enriques lag. Vil Chelsea være i stand til å stå imot den franske giganten? Det får vi vite søndag 13. juli klokken 20:00 BST, 21:00 CEST.