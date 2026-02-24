PSG mot Barça? Real Madrid mot Man City? Atleti mot Liverpool? Mulige utfall av Champions League-trekningen

HQ

Etter at utslagsrundene i Champions League endelig er over denne uken, begynner de ordinære utslagsrundene i Champions League, med åttendedelsfinaler mellom 10. og 11. mars og 17. og 18. mars. Tirsdag og onsdag får vi vite hvilke andre åtte kvalifiserte lag som blir med Barcelona, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Sporting, Manchester City, Arsenal eller Bayern.

Torsdag 26. februar vil også utslagsrundene i Europa League og Conference League finne sted, og 27. februar vil trekningen av åttedelsfinalene finne sted, med start kl. 11:00, 10:00 GMT i Nyon, Sveits.

Det blir den siste trekningen: Etter det vil en forhåndsdefinert bane delt i to halvdeler lede hele veien til finalen 30. mai på Puskás Aréna i Budapest, Ungarn.

Mulige åttendedelsfinaler etter trekningen:



Monaco/Paris mot Barcelona eller Chelsea



Qarabag/Newcastle mot Barcelona eller Chelsea





Galatasaray/Juventus mot Liverpool eller Tottenham



Club Brugge/Atleti mot Liverpool eller Tottenham





Real Madrid/Benfica mot Sporting eller Manchester City



Bodo/Glimt/Inte mot Sporting eller Manchester City





Borussia Dortmund/Atalanta mot Arsenal eller Bayern



Olympiakos/Leverkusen mot Arsenal eller Bayern

