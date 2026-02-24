Sport
PSG mot Barça? Real Madrid mot Man City? Atleti mot Liverpool? Mulige utfall av Champions League-trekningen
Trekningen i Champions League finner sted på fredag, etter at utslagsrundene er ferdigspilt.
HQ
Etter at utslagsrundene i Champions League endelig er over denne uken, begynner de ordinære utslagsrundene i Champions League, med åttendedelsfinaler mellom 10. og 11. mars og 17. og 18. mars. Tirsdag og onsdag får vi vite hvilke andre åtte kvalifiserte lag som blir med Barcelona, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Sporting, Manchester City, Arsenal eller Bayern.
Torsdag 26. februar vil også utslagsrundene i Europa League og Conference League finne sted, og 27. februar vil trekningen av åttedelsfinalene finne sted, med start kl. 11:00, 10:00 GMT i Nyon, Sveits.
Det blir den siste trekningen: Etter det vil en forhåndsdefinert bane delt i to halvdeler lede hele veien til finalen 30. mai på Puskás Aréna i Budapest, Ungarn.
Mulige åttendedelsfinaler etter trekningen:
- Monaco/Paris mot Barcelona eller Chelsea
- Qarabag/Newcastle mot Barcelona eller Chelsea
- Galatasaray/Juventus mot Liverpool eller Tottenham
- Club Brugge/Atleti mot Liverpool eller Tottenham
- Real Madrid/Benfica mot Sporting eller Manchester City
- Bodo/Glimt/Inte mot Sporting eller Manchester City
- Borussia Dortmund/Atalanta mot Arsenal eller Bayern
- Olympiakos/Leverkusen mot Arsenal eller Bayern