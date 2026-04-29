PSG og Bayern slår rekorder med 5-4 i Champions League-semifinalen

Champions League-semifinalen mellom Bayern München og Paris Saint-Germain skuffet ikke og slo alle rekorder i turneringens historie, med ni mål mellom de to, den mest målrike semifinalen i europacupens historie siden Eintracht Frankfurt slo Rangers 6-3 i 1959-60, og den første i en europeisk semifinale der begge lag scoret minst fire mål, og bare den andre i en knockoutkamp i Champions League siden kvartfinalen mellom Chelsea og Liverpool i 2009, som endte 4-4.

Selv PSG-trener Luis Enrique, som så laget sitt gå fra 5-2 til 5-4, var overrasket over talentet begge lagene viste på banen, der alle var desperate etter å score flere mål uansett hva som skjedde. "Jeg tror det var den beste kampen jeg noen gang har ledet som trener. Det var en fantastisk rytme, de prøvde å spille offensiv fotball, og de prøvde å vise sine kvaliteter. Jeg tror alle hadde det gøy da de så kampen. Jeg er glad fordi vi vant" (via BBC).

Det beste fra et fotballperspektiv er kanskje at med et 5-4-resultat for PSG kan alt fortsatt skje i returoppgjøret. Bayerns manager Vincent Kompany var klar over at defensive feil forårsaket de fem målene, for første gang Bayern slipper inn fem mål i turneringen på 31 år, men innrømmet også at "spillet er så små marginer, enten går du fullt inn i kampene, eller så trekker du deg helt tilbake. Mellomtingene fungerer ikke mot spillere på det nivået".

Onsdag 6. mai avgjøres utslagsrunden, der man kvalifiserer seg til en finale mot Arsenal eller Atlético de Madrid.