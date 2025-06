PSG og Macron reagerer på volden og opptøyene under PSGs Champions League-feiring

HQ

Paris Saint-Germains rungende Champions League over Inter lørdag kveld førte til en sjelden anledning der hele byen tok til gatene for å feire PSGs første Champions League-tittel noensinne. EFE rapporterer at rundt 110 000 mennesker deltok i paraden på Champs-Élysées og Triumfbuen, noe som er svært sjeldent i Frankrike: Ligue 1-titler feires ikke i dette omfanget (PSG har vunnet nesten hvert år siden 2012, så scenene var nærmere VM-seirene i 1998 og 2018).

Med så mye glede kom også problemene, for lørdag kveld ble et mareritt i enkelte deler av Paris (og andre byer), med opptøyer, brente biler, plyndrede butikker, 500 arrestasjoner, 200 skadde, inkludert en politibetjent i kritisk tilstand, og to døde. Derfor åpnet Emmanuel Macrons tale med å minnes de skadde og døde: "Først og fremst vil jeg si at vi er i et øyeblikk av seier og glede, og at ingenting kan rettferdiggjøre det som har skjedd i hovedstaden og i landet." Macron la til at "responsen vil være adekvat, for å forfølge de ansvarlige".

Paris Saint-Germain fordømte også opptøyene: "Paris Saint-Germain fordømmer på det sterkeste volden som oppstod på sidelinjen av feiringen. Denne europamestertittelen skal være et øyeblikk av kollektiv glede, ikke uro eller utskeielser.

Disse isolerte handlingene er i strid med klubbens verdier og representerer på ingen måte det store flertallet av våre supportere, som fortjener ros for eksemplarisk oppførsel gjennom hele sesongen. Paris Saint-Germain oppfordrer alle til å opptre med ansvar og respekt, slik at denne historiske seieren forblir et øyeblikk av stolthet som deles av alle."

Den franske innenriksministeren Bruno Retailleau sa også at årsakene til disse opptøyene, som er hyppige i Frankrike, er sammensatte, og pekte på familier som tillater mindreårige å gå rundt i offentligheten om natten.

"I Paris var det en barbarisk fabrikk, som dessverre spredte seg til hele Frankrike", sa ministeren, og en ny politisk debatt ble utløst i Frankrike om innvandring og maktmisbruk fra politiets side.