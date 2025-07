PSG og Real Madrid må begge klare seg uten to store fravær i forsvaret i kveld

HQ

VM-semifinalen i klubbfotball mellom Paris Saint-Germain og Real Madrid i kveld vil ha tre viktige fravær i forsvaret for begge lagene: Lucas Hernández og William Pacho for franskmennene, og Dean Huijsen for spanjolene. Alle tre går glipp av kveldens kamp på grunn av samme årsak: et direkte rødt kort i forrige kamp.

Det er et hardt slag for begge lagene, som i det minste kan være fornøyde med at det andre laget har et lignende fravær, slik at det blir likt. Det blir nå opp til trenerne Xabi Alonso og Luis Enrique å finne ut hvordan de skal håndtere det hullet i laget ... selv om det er stor forskjell.

Til tross for at alle tre spillerne ble utestengt av samme grunn, nemlig rødt kort, har Huijsen kun blitt straffet i én kamp. Pacho og Hernández er imidlertid utestengt i to kamper, noe som betyr at dersom PSG vinner i kveld, vil de også gå glipp av finalen mot Chelsea på søndag. En avgjørelse som få kan forstå...