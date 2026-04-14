PSG ønsker å beholde Luis Enrique "for alltid", noe som vil gjøre ham til en av de best betalte fotballtrenerne i verden

Etter å ha lengtet etter å komme inn i den europeiske eliten i årevis, ble Paris Saint-Germain endelig europamester i fjor, da de vant Champions League med Luis Enrique ved roret. Den spanske manageren er elsket i Paris, og til tross for at kontrakten hans går ut i 2027, ønsker den Qatar-eide franske klubben å beholde ham til minst 2030. Det skriver AS, som melder at samtalene har begynt for å tilby Luis Enrique en ny kontrakt med en betydelig lønnsøkning: to år og med mulighet for forlengelse til et tredje år, frem til 2030.

Den nye lønnen, som ikke er offentliggjort, vil gjøre Luis Enrique til en av de tre best betalte managerne i verden, sammen med Diego Pablo Simeone i Atlético de Madrid, Pep Guardiola i Manchester City og Simone Inzaghi i Al Hilal.

Men ifølge AS er forbindelsen mellom PSG og Luis Enrique så sterk at de i Paris (eller i Doha, med henvisning til klubbens eiere) allerede "vurderer en livstidskontrakt med treneren". "Alle avgjørelser går gjennom ham, ingen signeringer blir gjort uten hans samtykke, og han har forbedret så å si alle spillerne han har trent de siste tre sesongene", heter det.

Paris Saint-Germain spiller returoppgjøret i Champions League-kvartfinalen mot Liverpool i kveld, med en ledelse på to mål: I fjor slo de ut et mye sterkere Liverpool i åttedelsfinalen på straffesparkkonkurranse og løftet senere trofeet.