PSG overvinner en sen skrekk og vinner Trophée des Champions (den franske supercupen) etter straffesparkkonkurranse

Paris Saint-Germain vant nok en Trophée des Champions, da de slo Marseille på straffer i en kamp som ble spilt i Kuwait. Med seieren utvider PSG rekorden på 14 seire i den franske supercupen, som inkluderer hver eneste seier siden 2013, med unntak av 2021, da de tapte mot Lille.

Marseille var nær ved å bryte seiersrekken, takket være et straffesparkmål av Mason Greenwood og et uheldig selvmål av William Pacho. Gonçalo Ramos' mål i det 95. minutt førte imidlertid til straffesparkkonkurranse, der PSG vant 4-1.

Etter den enormt suksessrike sesongen 2024/25 har PSG klart å vinne alle de mindre titlene denne sesongen (UEFA Super Cup, FIFA Intercontinental Cup og den franske supercupen) ... men ved disse tre anledningene på straffesparkkonkurranse. Nok en gang viste PSGs andrekeeper Chevalier seg å være avgjørende, og reddet skuddene til Matt O'Riley og Hamed Traore, mens Ramos, Vitinha, Nuno Mendes og Desire Doué scoret for PSG.

I Ligue 1 ligger PSG på andreplass, ett poeng bak Lens. Marseille ligger på tredjeplass med 32 poeng. Forrige sesong lå Marseille på andreplass i Ligue 1, noe som ga dem adgang til kveldens kamp da PSG vant både Ligue 1 og Coupe de France.