PSG-president Nasser al-Khelaifi anses som den beste kandidaten til å stille mot Infantino

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Nasser al-Khelaifi, president i Paris Saint-Germain, kan bli den viktigste rivalen til FIFA-president Gianni Infantino i det neste valget til FIFA. I lang tid har det gått rykter om at den katarske forretningsmannen, som også er president i Qatars tennisforbund og styreleder i Qatar Sports Investments og beIN Media Group, skal være aktuell for rollen som FIFA-president, men han har avvist at han er interessert i stillingen.

Den lange rekken av kontroverser som Infantino har skapt, har imidlertid irritert mange FIFA-medlemmer, særlig i UEFA, og denne ukens kunngjøring om at FIFA ønsker å selge 20 % av verdensmesterskapet gjennom minoritetsandeler i et datterselskap, har vært dråpen som fikk begeret til å flyte over. Det er planlagt et ekstraordinært nettmøte i UEFA torsdag ettermiddag, der planer om en mulig boikott av verdensmesterskapet skal diskuteres.

Et annet tema som ifølge Politico kan bli tatt opp på møtet, er å samle støtte for en kandidat som kan utfordre Infantino i det neste FIFA-valget i mars 2017, der Infantino foreløpig forventes å stille uten motkandidater til det som vil bli hans siste fireårsperiode. Ifølge Politico har tre høytstående fotballfunksjonærer, som uttaler seg anonymt, avslørt private diskusjoner om å gjøre Nasser al-Khelaifi til en seriøs utfordrer mot Infantino.

En representant for al-Khelaifi uttalte onsdag at «Nasser har absolutt ingen ambisjoner, ingen intensjon og ingen interesse for FIFA-vervet, og han vil fortsette å støtte alle institusjonene innen verdens- og europeisk fotball på en diskret måte». En kilde fra EU som følger med på situasjonen i FIFA, sa imidlertid at «stjernene har stilt seg i riktig posisjon».

Det som virker klart, er at hvis al-Khelaifi ombestemmer seg, vil han ha betydelig støtte, i det minste fra UEFA-medlemmene, for å hindre at Infantino blir president i fire år til...