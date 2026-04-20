PSG publiserer uttalelse angående Vitinhas skade under tapet mot Lyon

Paris Saint-Germain har bekreftet at Vitinha pådro seg en "betennelse" under 2-1-tapet mot Lyon i Ligue 1 på søndag, og vil "forbli under medisinsk behandling de neste dagene". En ytterligere vurdering vil bli gjennomført i slutten av uken". Dette bekrefter at midtbanespilleren går glipp av onsdagens kamp mot Nantes, og er tvilsom til den påfølgende ligakampen mot Angers lørdag 25. april, men stenger ikke døren for at portugiseren kan spille neste ukes kamp mot Bayern München.

Det er frykt for at Vitinha vil gå glipp av den kommende kampen mot PSG i Champions League, dersom skaden ikke blir bedre. Skaden skjedde på et svært viktig tidspunkt for klubben, og Ligue 1 er fortsatt uavgjort, med Lens på avstand.

PSG sikter mot sitt andre strake Champions League-mesterskap, og spiller det første oppgjøret i Paris tirsdag 28. april, mens returoppgjøret spilles i München 6. mai. PSG spiller også mot Lorient mellom de to utslagskampene, og deretter har de tre Ligue 1-kamper igjen, inkludert en potensielt avgjørende kamp 13. mai mot Lens.