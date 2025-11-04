PSG taper mot Bayern til tross for numerisk overlegenhet; Dembélé og Hakimi skadet

HQ

Paris Saint-Germain tapte 1-2 mot Bayern München i Champions League, men det var ikke de verste nyhetene for det franske laget og de regjerende mesterne, ettersom Ousmane Dembélé og Achraf Hakimi (på dagen han fylte 27 år) begge måtte forlate kampen skadet.

Luis Díaz, den store signeringen for Bayern München i sommer fra Liverpool, scoret de første og eneste to målene for Bayern i løpet av de første 30 minuttene. Midtbanespilleren var imidlertid også hovedpersonen da han satte inn en takling som skadet Hakimi alvorlig i ankelen. Før den medisinske vurderingen, sier noen spådommer at denne typen skade kan ta rundt to måneder å leges.

Tidligere scoret Ballon d'Or-vinneren Ousmane Dembélé et mål som ble annullert av VAR, og tre minutter senere forlot han banen med en skade, hans tredje skade denne sesongen. Dembélé har allerede gått glipp av halvparten av kampene PSG har spilt denne sesongen.

Andre omgang ble fullstendig dominert av PSG, som statistikken viser: 25 skudd, 10 på mål (mot 9/4 for Bayern) og 65% ballbesittelse, men bare ett mål av Joao Neves, noe som betyr at Bayern forlenger en utrolig rekke på 16 seire denne sesongen. De er for øyeblikket, sammen med Arsenal, det eneste laget med 12/12 poeng så langt på Champions League-tabellen.