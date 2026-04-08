PSG ydmyker Liverpool i Champions League: Den beste nyheten for Liverpool er resultatet

Paris Saint-Germain knuste Liverpool i det første oppgjøret i kvartfinalen i Champions League, med en utrolig overlegenhet på alle statistikkene som ikke ga seg utslag på resultattavlen: 2-0, en god ledelse, men ikke avgjørende. Liverpool må imidlertid forbedre nivået drastisk i returoppgjøret på Anfield: I Paris hadde de bare 3 skudd, mot PSGs 17 skudd, og de hadde bare 26% ballbesittelse med kun 78% pasningsnøyaktighet (Paris hadde 93%).

Ifølge CentreGoals var det første gang på seks år at Liverpool ikke hadde et eneste skudd på mål i Champions League. Absolutt ikke det bildet som de tidlige spådommene forestilte seg, som anså PSG-Liverpool for å være den mest balanserte duellen i kvartfinalene...

Désiré Doué og Kvaratskhelia scoret to mål for PSG og dominerte hele tiden. Alexander Isak, som var tilbake fra skade etter å ikke ha spilt i desember, kunne ikke gjøre noe for å endre melodien. Realiteten er imidlertid at med 2-0 i baken, kan Liverpool fortsatt jobbe for å forsøke et comeback neste uke med hjelp av fansen. Det samme kan Barça, som tapte 2-0 for Atlético onsdag.