PSGs Hakimi skal stilles for retten for voldtekt, "vil la sannheten komme ut offentlig"

Paris Saint-Germains forsvarsspiller Ahcraf Hakimi vil gå til rettssak for voldtekt, kunngjorde hans advokat i dag på AFP (via RMC Sport). Datoen er ikke satt, men spilleren sier at han "rolig" venter på rettssaken, "som vil tillate sannheten å komme ut offentlig".

"I dag er en voldtektsanklage nok til å rettferdiggjøre en rettssak, selv om jeg bestrider den og alt tyder på at den er falsk. Det er like urettferdig mot uskyldige som mot oppriktige ofre", skrev Hakimi tirsdag morgen, etter at rettssaken mot ham ble kunngjort.

Hakimi, som har spilt for PSG siden 2021 og ble nummer seks på Ballon d'Or-rangeringen i fjor, skal også spille for Marokko i neste VM.

Hakimi ble anklaget for å ha voldtatt en kvinne i 2023

Hakimi ble anklaget for å ha voldtatt en 24 år gammel kvinne i februar 2023. Offeret hevder at hun ble utsatt for berøring uten samtykke, etterfulgt av voldtekt, hjemme hos Achraf Hakimi, som hun hadde møtt på Instagram. I august 2025 ba påtalemyndigheten i Nanterre om at spilleren skulle stilles for retten, med en strafferamme på opptil 15 års fengsel. Hakimi nektet for alle anklagene i et TV-program på Canal+ i september i fjor, og hevdet at han var offer for utpressing.