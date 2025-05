PSGs Luis Enrique velger et favorittlag til semifinalen mellom Barça og Inter i Champions League

HQ

Luis Enrique, manager i Paris Saint-Germain, ble på pressekonferansen før morgendagens kamp mot Arsenal spurt om sine forventninger til kveldens kamp mellom Inter Milan og FC Barcelona. Luis Enrique er selvfølgelig en Barça-legende, og tilbrakte mesteparten av sin spillerkarriere i den katalanske klubben og ledet senere laget til deres siste Champions League-trofé i 2015.

"Jeg svetter bare jeg tenker på denne semifinalen. Jeg ønsker meg bare én ting for finalen: at PSG er der. Jeg har en fortid og denne kjærligheten, denne tilknytningen jeg har til Barça vil aldri forsvinne."

Etter en spennende 3-3-kamp i Barcelona, er alt åpent på San Siro i kveld (20:00 BST, 21:00 CEST).

Vil Luis Enrique feire en potensiell Barcelona-triumf i Champions League og deres første finale på ti år? Som culé vil han sannsynligvis gjøre det... men det vil gå på bekostning av å møte sin tidligere klubb i finalen, noe som er marerittet til enhver manager som bytter side...

Men for at det scenariet skal kunne skje, må de først fullføre jobben mot Arsenal. De spiller hjemme (onsdag 7. mai, 20:00 BST, 21:00 CEST) og har et forsprang på ett mål, men de kan ikke slappe av.