PSGs tap for Lyon betyr at kampen om Ligue 1-tittelen med Lens fortsatt er helt åpen

HQ

Paris Saint-Germain er fortsatt favoritter til Ligue 1-tittelen, en tittel de har vunnet 11 ganger på de siste 13 opplagene, men det har ikke gått på skinner for laget ledet av Luis Enrique, og problemene fortsetter etter 2-1-tapet for Lyon på hjemmebane forrige søndag, med scoringer av Endrick og Moreira i løpet av de første 18 minuttene. Tapet betyr at PSG leder ligaen med 63 poeng, kun ett mer enn Lens (62 poeng), med fire serierunder igjen.

Et lignende tilfelle som i Premier League med Arsenal og Manchester City? Vel, i dette tilfellet har PSG en større fordel, ettersom de har en kamp i hånden, en forsinket kamp hjemme mot Nantes (nest nederst) som spilles onsdag 22. april.

Hvis PSG vinner den kampen, vil forspranget bli på fire poeng, selv om de ikke har råd til flere tabber som gårsdagens, spesielt fordi det fortsatt gjenstår en direkte kamp mellom Lens og PSG (som spilles på Lens' stadion), som på svært kontroversielt vis er utsatt fra kampdag 29, og som spilles 13. mai, bare fire dager før den felles siste kampdagen 17. mai.

Hvis PSG ikke vinner på onsdag, har Lens muligheten til å vinne ligaen og skape en stor overraskelse hvis de vinner alle sine gjenværende kamper. PSG (som må klare seg uten Vitinha på grunn av skade de neste dagene) har i tillegg presset med å spille semifinale i Champions League mot Bayern München de neste to ukene, mens RC Lens skal spille semifinale i den franske cupen mot Toulouse tirsdag 21. april (en turnering der PSG allerede er slått ut).