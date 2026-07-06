PSN-dramaet dukker opp igjen, ettersom « Marvel Tokon: Fighting Souls » ikke kan spilles på PC i 132 land

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Marvel Tokon: Fighting Souls Det ser ut til at dette er det siste spillet som er rammet av PSN-restriksjoner, da innbyggere i mer enn 130 land ikke vil kunne kjøpe eller få tilgang til spillet, fordi brukerne i disse regionene ikke kan opprette en PlayStation Network-konto.

Dette ble først oppdaget av SteamDB, som lister opp alle landene der « Marvel Tokon: Fighting Souls » ikke kan aktiveres eller kjøpes. Blant disse er land som Afghanistan, Albania, Georgia, Den dominikanske republikk, Trinidad og Tobago, Monaco og godt over hundre til. Videre er det heller ikke angitt noen pris for spillet i Aserbajdsjan, Kasakhstan, Pakistan, Filippinene, Russland og Vietnam.

Dette bør ikke overraske altfor mange, med tanke på at selv etter at Sony trakk seg tilbake fra PSN-dramaet rundt «Helldivers II», krevde mange spill som ble utgitt etterpå fortsatt en PlayStation Network-konto for å kunne spilles. Det er likevel skuffende for brukere som trodde at å kjøpe « Marvel Tokon: Fighting Souls » på PC kunne være en løsning på problemet med å ikke ha en PSN-konto. I praksis er spillet derfor blokkert i disse 132 landene uansett hvilken plattform du ønsker å spille det på, og med mindre Sony endrer holdning, vil ikke spillerne få tilgang til Arc System Works’ nyeste kampspill.