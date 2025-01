PSN-kontoer blir valgfrie for PC-spillere på Steam

HQ

Hurra! PSN-kontoer vil ikke lenger være et nødvendig onde for alle oss som ønsker å spille tidligere PlayStation-eksklusive spill via Steam. Sony har blitt kraftig kritisert for å tvinge brukere til å logge inn via PlayStation Network for å oppleve titler som God of War: Ragnarök og Horizon: Zero Dawn Remastered, men nå gir de seg.

PSN vil ikke lenger være obligatorisk, men i stedet vil de tilby ulike insentiver for å lokke spillere til å logge inn. Dette skjer i form av kosmetiske gjenstander i noen av spillene, for eksempel Armor of the Black Bear for Kratos i God of War: Ragnarök, eller Spider-Man 2099 Black Suit i Marvel's Spider-Man 2.

Spillene som er berørt, og hvor PSN ikke lenger vil være påkrevd, er: Marvel's Spider-Man 2, God of War: Ragnarök, The Last of Us: Part II Remastered, og Horizon: Zero Dawn Remastered. På PS-bloggen skriver de :

"Fra og med morgendagens utgivelse av Marvel's Spider-Man 2 for PC, jobber vi med å legge til flere fordeler ved å spille med en konto for PlayStation Network. The Last of Us Part II Remastered (kommer 3. april 2025), i tillegg til God of War Ragnarök og Horizon Zero Dawn Remastered, vil alle snart legge til opplåsing av innhold i spillet for brukere av PlayStation Network-kontoer. En konto for PlayStation Network vil bli valgfritt for disse titlene på PC. Spillere som likevel velger å logge på en PlayStation Network-konto, vil også få ekstra fordeler som trofeer og vennehåndtering."

Men hvis du mot formodning skulle ønske å logge inn med PSN via Steam, er belønningene i de forskjellige spillene som følger:

Marvel's Spider-Man 2





Early unlock suits: the Spider-Man 2099 Black Suit and the Miles Morales 2099 Suit



God of War: Ragnarök





Gain access to the Armor of the Black Bear set for Kratos at the first Lost Items chest in the Realm Between Realms (previously only accessible in a New Game+ run) and a resource bundle (500 Hacksilver and 250 XP)



The Last of Us: Part II Remastered





+50 points to activate bonus features and unlock extras



Jordan's Jacket from Intergalactic: The Heretic Prophet as a skin for Ellie



Horizon: Zero Dawn Remastered





Gain access to Nora Valiant outfit



Hva synes du om dette, er det bra eller dårlig at Sony fjernet PSN-kravet?