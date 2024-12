PSPs fem beste spill

HQ

5. God of War: Chains of Olympus

Tredjepersonsaction er en av mine favorittsjangre, og blant de spillene jeg liker aller best, er Kratos' eventyr i de greske gudenes verden. Lanseringen av Chains of Olympus var i første omgang en kjeveløftning, ettersom det klarte å fange den episke følelsen og intensiteten til sine konsollmotparter, noe som var direkte surrealistisk på en håndholdt plattform. Dette ble støttet opp av en dypere dimensjon i Kratos og en fantastisk historiefortelling, i tillegg til den kanskje mest utrolige bosskampen i serien.

4. Wipeout Pure

Jeg elsker seilflyracing, og selv om min kjærlighet startet med F-Zero for Super Nintendo og jeg synes F-Zero GX er det beste spillet i sjangeren, er Wipeout Pure definitivt der oppe. Takket være en veldig annerledes presentasjon (det foregår 100 år etter Wipeout 2097) og et perfekt oppsett, holdt jeg meg våken mange lange netter med å spille "bare ett løp til". Da jeg flyttet og startet opp PSP-en min her om året, var det forresten Pure som lå i diskettstasjonen, noe som viser at det sannsynligvis var det siste spillet jeg spilte før jeg la bort enheten.

3. Patapon

Patapon fremstår som en av de mest unike og minneverdige titlene, og er samtidig et godt eksempel på den enorme kreativiteten som det nå nedlagte Japan Studio hadde på den tiden. Spillets kreative blanding av strategi og rytmebasert spilling skaper en opplevelse som er både fengslende og avhengighetsskapende. Å styre den lille Patapon-stammen i takt med musikken gir en følelse av flyt som få andre spill kan matche. Den stilige grafikken og den sjarmerende designen gir spillet karakter og gjør det til en helt unik bærbar spillopplevelse som definitivt fortjener en bronsemedalje på denne listen.

2. Grand Theft Auto: Vice City Stories

Det er kanskje å banne i kirken, men for å illustrere hvor høyt jeg elsker dette spillet, er Vice City Stories mitt nest beste spill i serien (kun slått av Grand Theft Auto IV). Det klarer å få frem 80-tallsmiljøet enda bedre enn Vice City gjorde, og hovedpersonen Vic klarte å føles både mer skremmende og menneskelig på samme tid. Vice City Stories var en merkelig epoke for meg, jeg jobbet på Gamereactor og hadde tilgang til all maskinvaren som ble lansert på den tiden, men ga opp alt for å leve i den beste tolkningen av Rockstars eget Miami.

1. Final Fantasy Tactics: The War of the Lions

Final Fantasy Tactics -serien er en av Square Enix' beste, og PSP-tittelen The War of the Lions fra 2007 er en kraftig oppdatert versjon av den allerede mesterlige originalen. Det hadde et helt fenomenalt gameplay som aldri føltes så kjedelig som sjangeren ofte gjør, og en følelse av at hvert eneste trekk faktisk betydde noe. I tillegg kunne du skreddersy troppen din på en måte som få andre spill tilbød på den tiden, med en imponerende mengde karakterbygging og et dyptgående jobbsystem. At vi i tillegg fikk en intrikat historie med mange lag og en emosjonell reise, er prikken over i-en som gjorde dette til et ekte mesterverk. The War of the Lions er rett og slett en tidløs klassiker som ikke bare definerer PSP, men den taktikkbaserte sjangeren som helhet.