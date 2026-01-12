PSU og kjølerpriser forventes å være de neste PC-delene som står overfor en prisøkning

HQ

Kostnadene ved å bygge din egen PC ser ut til å øke, ettersom kinesiske selskaper nå melder om en forventet prisøkning på strømforsyningsenheter og kjølere. Prisene forventes å øke med mellom 6-10 %, og disse økningene vil finne sted snart.

Dette kommer fra Videocardz.com, som har fått tak i et brev fra Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology Ltd. Brevet ber partnere om å legge inn bestillinger i januar for å unngå kostnadsøkninger, og at kampanjepolitikken vil bli kansellert fra 1. februar.

Begrunnelsen for økningene er i stor grad at materialkostnadene øker, for eksempel for kobber, sølv og tinn. Det er mulig at dette ikke er relatert til RAM-økningene, men til sammen gjør disse problemene det svært vanskelig å gjøre et godt kjøp når man bygger en PC.