PSV-treneren ber spillerne "ikke gå på pub" for å forberede seg til nøkkelkampen i Nederland etter 6-2 over Napoli

PSV Eindhoven hadde en uforglemmelig kveld i Champions League, da de knuste Napoli 6-2 i ligafasen. Napoli, som for øyeblikket ligger i tet av Serie A sammen med Inter og Roma (15 poeng), kun bak Milan (16 poeng), hadde ikke forventet en slik avstraffelse på Philips Stadion, spesielt ikke etter å ha scoret kampens første mål.

PSV Eindhoven-trener Peter Bosz var naturlig nok glad, men på vakt for at en nøkkelkamp finner sted i Eredivisie, den nederlandske ligaen. "De kan feire, men de trenger ikke å gå ut på pubene. for nå begynner vi å forberede oss til søndag".

Han refererte til kampen mot Feyenoord i Rotterdam, deres direkte rival i den hjemlige ligaen. PSV ligger for øyeblikket på andreplass i Eredivisie med 22 poeng, mens Feyenoord leder med 25 poeng. En seier til PSV vil kanskje ikke gjøre dem til serieledere (PSV har 15 målforskjell, Feyenoord har 19), men det kan bli en av de avgjørende kampene for sesongen.

"Jeg sa i garderoben at vi kan nå dette nivået, vi har jobbet mot det i flere uker. Vi må fortsette å gjøre det nå" sa Bosz (via Reuters). "Det var en vanskelig start, de satte oss under fullt press, og vi måtte spille oss ut av det. Vi visste at dersom vi ville ha en sjanse til å vinne, måtte vi spille vår fotball. Og det var det vi gjorde."

PSV har vunnet de to siste utgavene av den nederlandske ligaen, som vanligvis står mellom Feyenoord og Ajax. I år ligger Ajax på fjerdeplass, med 16 poeng, et godt stykke unna. Amsterdam-laget besøker London for en kamp mot Chelsea i dag, mens Feyenoord spiller i Europa League i år.