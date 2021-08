Med tanke på at vi er under tre uker unna å kunne spille Psychonauts 2 har det bare vært et tidsspørsmål om når kveldens annonsering kom. Den er uansett veldig grei å få etter en rekke utsettelser i det siste.

Double Fine bekrefter at Psychonauts 2 har "gone gold", noe som enkelt sagt betyr at spillet er klart for å sendes til produksjon og salg. Dermed kan du være veldig sikker på å få kose deg med det meget lovende spillet fra og med den 25. august.