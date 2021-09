En ny uke står for tur med nye muligheter, så forhåpentligvis er du mentalt uthvilt og klar. Siden vi uansett snakker om mentalitet (hvilken overgang/segue som ikke føles...

Psychonauts 2 er ferdig og klart for salg

den 6 august 2021 klokken 22:44 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Med tanke på at vi er under tre uker unna å kunne spille Psychonauts 2 har det bare vært et tidsspørsmål om når kveldens annonsering kom. Den er uansett veldig grei å få...