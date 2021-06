Psychonauts 2 ser ut til å ha lansering i august

Vi vet at Psychonauts 2 kommer i år. (Double Fine har forsikret oss om dette flere ganger), men eksakt når er ennå uklart. En bruker på Resetera mener imidlertid å har svaret. Etter å ha sortert Steam-spill etter lanseringsdato dukker Psychonauts 2 opp mellom to spill som slippes den 25. august, hvilket tyder på at dette er spillets lanseringsdato

Naturligvis kan dette bare være en såkalt plassholder, men Gamingbolt påpeker at den interne Steam-datoen tidligere var den 31. desember, som er standarddatoen for titler med ukjent lanseringsdato. Noen har altså endret til den 25. august, hvilket er en onsdag og ganske vanlig dag for spillslipp.

Uansett om det virkelig er lanseringsdatoen eller ei, kommer vi nesten garantert til å få vite mer når Microsoft (som eier Double Fine) holder sin store E3-presentasjon på søndag.