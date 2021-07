Psychonauts 2 sin historie virker helsprø, mørk og morsom

Vi er bare fem uker unna at Psychonauts 2 endelig slippes ut i det fri, og dette har Microsoft bestemt seg for å markere med en fascinerende trailer som gjør en god jobb med å oppsummere hva vi har i vente.

For selv om utviklerne i Double Fine kaller det en historietrailer for Psychonauts 2 får vi selvsagt en god del gameplay blandet inn med de filmatiske sekvensene også. Det er uansett ingen tvil om at den tilsynelatende røper et par enkelte nok helst skulle fått oppleve selv for første gang i spillet, så ønsker du å være helt blank når vi får spillet den 25. august foreslår jeg at du ikke ser siste rest av den.