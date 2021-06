Takket være en oppdatering på Steam hadde vi allerede fått en klar indikasjon på at Psychonauts 2 ville lanseres nærmere slutten av august, så kveldens annonsering ble ikke like overraskende som Microsoft kanskje håpet. Ikke at det er grunn til å være skuffet.

For Psychonauts 2 vil lanseres den 25. august, og den nye traileren får det fortsatt til å se ut som om vi har en artig historie og opplevelse i vente.