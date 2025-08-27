Psychonauts 2, Viewfinder og Stardew Valley er gratis med PlayStation Plus i september

HQ

Det har vært veldig morsomt å være PlayStation Plus-abonnent i det siste, ettersom selv lavere nivåer har gitt oss noen fantastiske spill "gratis". Du kan fortsatt få Lies of P, DayZ og My Hero One's Justice 2 hvis du ikke allerede har gjort det, men de vil bli erstattet av en annen fantastisk trio på tirsdag.

Sony avslører at Psychonauts 2, Viewfinder og Stardew Valley vil være PlayStation Plus Essential-spillene i september. De blir tilgjengelige på tirsdag, og kan bli dine "gratis" så lenge du legger dem til i samlingen din før 7. oktober.