Psychonauts oppsummert på tre minutter i video

Som kjent er det hele seksten år siden Psychonauts kom ut, så noen av dere var nesten ikke født engang første gangen vi møtte den sprø gjengen som nå har fått en veldig bra oppfølger. Derfor er det nok mange som lurer på om man må ha spilt originalen før Psychonauts 2.

Svaret er selvsagt at det vil gi deg den beste opplevelsen, men for å spare tid har Double Fine vært snille nok til å oppsummere både Psychonauts og Psychonauts: In the Rhombus of Ruin i en sjarmerende video som ikke bikker fire minutter engang. Etter å ha sett denne skal du i alle fall være relativt forberedt til å hoppe inn i Psychonauts 2 i morgen.