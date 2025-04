Psygnosis' historie dokumentert i ny bok

HQ

Shadow of the Beast, Lemmings, Wipeout, Colony Wars og Destruction Derby er bare noen få av de mange spillene som ble skapt av den britiske spillutvikleren Psygnosis. Et selskap som satte varige spor etter seg i videospillhistorien og begynte å utvikle titler for hjemmedatamaskiner som Atari ST og Amiga allerede på 1980-tallet.

For de som er nysgjerrige på arven etter selskapet, er en ny bok på vei med tittelen Psygnosis: Games People Play - Tome One, som har som mål å dokumentere den britiske utviklerens komplette historie. Boken lover et dypdykk gjennom intervjuer, arkivmateriale og analyser, og dekker deres reise fra Brataccas - Psygnosis' aller første spill - til deres mest kjente klassikere.

Beskrivelsen lyder :

"Fordyp deg i den fascinerende historien til Psygnosis, et av de mest ikoniske videospillstudioene på 1980- og 1990-tallet. Gjennom en detaljert utforskning av selskapets opprinnelse, suksesser og utfordringer. Oppdag hvordan dette Liverpool-baserte selskapet satte sitt preg på videospillindustrien, med minneverdige titler som Shadow of The Beast, Agony og Lemmings. I skjæringspunktet mellom teknologisk innovasjon, kunstnerisk kreativitet og spillkultur har Psygnosis vært i stand til å flytte grensene for hva som er mulig, samtidig som de har taklet økende økonomiske og teknologiske endringer."

Boken utgis av det franske forlaget Éditions 64k, som er kjent for sine tidligere arbeider om Amiga-demoer. Folkefinansieringskampanjen er åpen frem til 11. mai, med en prislapp på 40 euro.

Hvilket av Psygnosis' spill gjorde størst inntrykk på deg, og høres denne boken ut som noe du har lyst til å få tak i?