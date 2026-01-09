PUBG: Blindspot lanseres i tidlig tilgang i februar

HQ

Krafton og PUBG Studios har avslørt at det kommende taktiske skytespillet ovenfra og ned, PUBG: Blindspot, vil komme i form av et Early Access-spill så snart som neste måned.

Debuterer om mindre enn en måneds tid 5. februar, og spillet kommer til PC via Steam som en gratis å spille tittel som vil bli "formet gjennom pågående samfunnsdeltakelse."

Tilbyr intens 5v5-action som er utformet som Counter-Strike og Rainbow Six: Siege, men fra et ovenfra og ned-perspektiv, blir vi fortalt i en pressemelding at denne Early Access-utgaven av spillet vil inneholde "en rekke forbedringer, inkludert forbedret brukergrensesnitt og visuell kvalitet, raffinert kontrollrespons og oppdaterte balansejusteringer designet for å forbedre den generelle taktiske dybden." Med tanke på vår erfaring med spillet for en stund tilbake i en mye mer rudimentær tilstand, virker dette absolutt lovende.

Når lanseringen skjer, lover PUBG Studios månedlige oppdateringer som inkluderer tilbakemeldinger fra spillerne. Det er ikke nevnt noe om tidslinjen for tidlig tilgang og når spillet til slutt kan debutere i sin 1.0-tilstand.