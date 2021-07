PUBG blir TV-serie

Sonic the Hedgehog, Detective Pikachu, Monster Hunter, Resident Evil: Infinite Darkness, Dragon's Dogma og fler har vist at spill virkelig har begynt å innta film- og TV-verden igjen, så da må selvsagt en av de største prøven lykken også.

KRAFTON avslører at de har hyret inn Adi Shankar, karen som også hadde ansvaret for Dredd, Castlevania og en rekke andre kommende prosjekter fra Capcom og Ubisoft, til å lage og lede en animasjonsserie basert på PlayerUnknown's Battlegrounds. Noe mer nevneverdig enn det ønsker ingen av dem å si for øyeblikket, så vi får bare se hva fremtiden bringer.