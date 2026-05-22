PUBG Global Championship 2026 vil bli arrangert i Istanbul

HQ

Datoene og vertslandet / byen for 2026 PUBG Global Championship er offisielt avslørt. Det store PUBG: Battlegrounds -arrangementet skal finne sted sent på høsten og tidlig på vinteren, og vil finne sted i Istanbul, Tyrkia, med 32 lag til stede og kjemper for en del av en premiepott på 1.5 millioner dollar.

Arrangementet er strukturert slik at det er en kvalifiseringsetappe 1. desember, før en fem dager lang overlevelsesetappe som går mellom 2. og 6. desember. Deretter blir det en pause i tre dager før en treningsdag 10. desember, og til slutt en tre dager lang Grand Finals-periode som strekker seg mellom 11. og 13. desember.

Vi har ennå ikke fått vite noe om en fast vertsarena, og på samme måte vil de deltakende lagene først bli bestemt etter hvert som vi fortsetter gjennom den pågående 2026-sesongen. Det vi vet er at åtte spilleautomater tilbys gjennom den globale PGS-kretsen, fire hver gjennom Amerika, Kina og EMEA-regionene, pluss tre spilleautomater hver per koreanske, thailandske og vietnamesiske regioner, to for resten av APAC, og en siste spilleautomat til vertslandet Tyrkia.

Vi forventer mer informasjon i månedene som kommer.