PUBG Global Series Circuit 2 2026: Made in Thailand gjør kort prosess med konkurrentene i overbevisende seier

HQ

Å si at det var en klar vinner i PUBG Global Series Circuit 2-finalen er kanskje en underdrivelse. Mellom det andreplasserte laget fra SOOPers og det 16. og sist plasserte laget fra Anyone's Legend var det 42 poeng totalt, men mellom SOOPers og det vinnende laget på førsteplass var det 84 poeng...

Jepp, vinnerlaget til Made in Thailand var langt foran konkurrentene, og tjente hele 181 poeng i løpet av de 15 kampene som ble spilt mellom 5. og 7. juni, hvorav fire av dem var rene matchseire.

Dette resultatet betyr at Made in Thailand reiser hjem med 104 000 dollar i premiepenger, pluss en båtlast med PGS-poeng, som er avgjørende for å kvalifisere seg til store arrangementer senere i sesongen.

Når det gjelder hva som er neste for konkurransedyktig PUBG, vil PUBG Nations Cup skje mellom 23. og 28. juni i Seoul, Sør-Korea, noe som betyr at action på klubbnivå vil bli satt på pause da fokus i stedet blir flyttet til landslagsaksjon.