PUBG Global Series Circuit 2 Finals starter i dag, her er de 24 kvalifiserte lagene
Arrangementet samler de beste lagene fra Series 1 og 2.
Denne helgen vil mange av de beste PUBG: Battlegrounds -lagene fra hele verden kjempe mot hverandre i en spennende seriefinalturnering for PUBG Global Series 2026 Circuit 2. Handlingen skjer i Seoul, Sør-Korea, og de kvalifiserte lagene til dette avgjørende arrangementet samler de beste troppene fra Series 1 og 2 som skjedde i ukene før. Phew ... det er mange 'serier'.
Formatet vil se Survival Stage av arrangementet som skjer i dag, alt for å bli fulgt av Grand Finals i løpet av 5-7 juni. Som det ser ut nå, har åtte lag stanset billetten til hovedfinalen, men de resterende åtte som blir med dem, vil bli bestemt i dag, etter at de 16 Survival Stage-troppene er redusert til bare åtte overlevende.
Med dette i bakhodet lurer du kanskje på hvem de 16 lagene i Survival Stage er. I så fall kan du se disse lagene nedenfor, med den ekstra informasjonen om at organisasjonene vil konkurrere i fem kamper i løpet av 4. juni.
PGS Circuit 2 Series Finals Survival Stage-lag:
- Cerberus Esports
- Endre spillet
- Crazy Raccoon
- eArena
- Full Sense
- Furia
- Gen.G
- JD Gaming
- Petrichor Road
- S2G Esports
- SOOPers
- Team Falcons
- Team Liquid
- Team Vitality
- GAM x TE
- Theerathon Five
Når det gjelder de bekreftede Grand Finals-lagene, kan du se de åtte kvalifiserte troppene så langt nedenfor.
- 17 spill
- Anyone's Legend
- Fire sinte menn
- Made in Thailand
- Natus Vincere
- T1
- Twisted Minds
- Virtus.pro