PUBG Global Series Circuit 2 Finals starter i dag, her er de 24 kvalifiserte lagene

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Denne helgen vil mange av de beste PUBG: Battlegrounds -lagene fra hele verden kjempe mot hverandre i en spennende seriefinalturnering for PUBG Global Series 2026 Circuit 2. Handlingen skjer i Seoul, Sør-Korea, og de kvalifiserte lagene til dette avgjørende arrangementet samler de beste troppene fra Series 1 og 2 som skjedde i ukene før. Phew ... det er mange 'serier'.

Formatet vil se Survival Stage av arrangementet som skjer i dag, alt for å bli fulgt av Grand Finals i løpet av 5-7 juni. Som det ser ut nå, har åtte lag stanset billetten til hovedfinalen, men de resterende åtte som blir med dem, vil bli bestemt i dag, etter at de 16 Survival Stage-troppene er redusert til bare åtte overlevende.

Med dette i bakhodet lurer du kanskje på hvem de 16 lagene i Survival Stage er. I så fall kan du se disse lagene nedenfor, med den ekstra informasjonen om at organisasjonene vil konkurrere i fem kamper i løpet av 4. juni.

PGS Circuit 2 Series Finals Survival Stage-lag:



Cerberus Esports



Endre spillet



Crazy Raccoon



eArena



Full Sense



Furia



Gen.G



JD Gaming



Petrichor Road



S2G Esports



SOOPers



Team Falcons



Team Liquid



Team Vitality



GAM x TE



Theerathon Five



Når det gjelder de bekreftede Grand Finals-lagene, kan du se de åtte kvalifiserte troppene så langt nedenfor.