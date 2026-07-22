PUBG Mobile er den mest representerte tittelen i Esports- Nations -cupen 2026

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Selv om mange av spillene som vises på Esports Nations Cup i Saudi-Arabia i november vil samle et bredt spekter av land og regioner, er det ingen som kan måle seg med den brede sammensetningen av PUBG Mobile -arrangementet på festivalen.

Hovedturneringen, som starter 3. november (en dag etter at ENC offisielt åpner) og avsluttes 8. november, er den mest representerte på hele festivalen, med 124 regioner og nasjoner som har registrert lag for å kjempe for æren sin. Det bør nevnes at dette ikke betyr at 124 lag vil reise til Riyadh i november, da dette tallet snarere representerer de ulike nasjonene og regionene som deltok i kvalifiseringen til turneringen, mens kun 32 faktisk har sikret seg plass i hovedturneringen.

Nå som kvalifiseringsrundene over hele verden er avsluttet, kjenner vi de 32 bekreftede lagene som skal delta i hovedturneringen i november. Totalt er det 12 lag invitert basert på ENC-rangeringen, fire spesialinviterte lag, to wildcard-lag, samt 14 kvalifiserte lag. Nedenfor finner du informasjon om hvordan disse invitasjonene er tildelt.

Inviterte nasjoner til ENC- PUBG Mobile:



Tyrkia



Mongolia



Brasil



Pakistan



Myanmar



Vietnam



Thailand



Nepal



Sør-Afrika



USA



Ukraina



Argentina



Kina (spesiell invitasjon)



Sør-Korea (spesiell invitasjon)



India (spesiell invitasjon)



Japan (spesiell invitasjon)



Kuwait (invitasjon fra vertsregionen)



TBD (solidaritetsinvitasjon)



ENC- PUBG Mobile -nasjoner i regionale kvalifiseringsrunder: